Mulher é multada em R$ 460 após ‘se defender demais’ de assédio sexual na rua

Milica Zivkovic de 25 anos passou por um episódio de assédio sexual quando voltava de uma festa com uma amiga e um homem começou a segui-las. Elas recusaram as investidas do agressor que prontamente atacou Milica, que relata que ele pegou em seu queixo para tentar beija-la a força e também em suas partes íntimas. Ela se defendeu batendo nele com o punho fechado e depois aberto, movimento que aprendeu lutando kickboxing por quatro anos.



O juiz do caso reconheceu que o homem usou força física contra a mulher mas decidiu por multar ela em 85 euros, equivalente a R$ 460 por “exceder a necessidade de legítima defesa” e “violar a ordem e a paz públicas”, também foi condenada a pagar os custos de um tradutor usado pelo agressor, que é turco.



O homem ficou 12 horas sob custódia e foi liberado mediante o pagamento de uma multa de 300 euros, valor equivalente a R$ 1.581. Além disso, ela foi questionada sobre os motivos de não ter chamado imediatamente a polícia ao invés de usar força física.



O caso aconteceu em Kolašin, cidade ao norte de Montenegro.