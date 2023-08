Padrasto é acusado de estuprar enteada de 9 anos no Jardim São João

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (23) um homem acusado por estupro de vulnerável contra a enteada de nove anos no bairro São João. No dia, ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do São João por motivos de saúde e foi quando a enteada tomou coragem para falar com a mãe sobre o ocorrido, que imediatamente acionou a Polícia Militar.



O caso foi levado ao 7º DP onde foi solicitado exames sexológicos à vítima. O homem segue preso por estupro de vulnerável em flagrante.

