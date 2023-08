Confira atividades para comemorar o Dia Internacional do Gamer

Para valorizar o Dia do Folclore e o Dia Internacional do Gamer, as instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo estão com atividades gratuitas, como oficina de cosplay de personagens de games, oficina criando narrativas interativas com twine, clube de leitura para as crianças inspirado no livro “Princesas Guerreiras”, de Janaina Tokitaka, maratona infantil repleta de brincadeiras, cinema e teatro com inspiração no tema folclórico, além de um divertido jogo interativo de dança.

O Dia do Folclore é celebrado em 22 de agosto, pois foi nesta data que o termo folklore foi inventado por William John Thoms. A etimologia da palavra folclore refere-se a dois termos em inglês: folk e lore, cujos significados são, respectivamente: povo e conhecimento. São histórias cheias de personagens que nasceram dos contos, mitos, espiritualidade, dos povos indígenas, africanos e portugueses. Já em 29 de agosto, é o Dia Internacional do Gamer, criado em 2008 com o objetivo de celebrar a importância dos games e o benefício dos jogos em todas as culturas.

Na programação da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, em 25/8, às 16h, acontece a contação de história “O Misterioso Causo do Casco Quebrado”. Jabuti é um bichinho curioso, cascudo e resistente, muito comum no Brasil e carrega em si crenças e costumes. Há quem acredite que para curar asma, basta colocá-lo debaixo da cama. No Pará, é expressão linguística, “te vira, tu não é jabuti”.

No direito, jabuti se refere a emendas parlamentares que não têm ligação com o texto central, ou seja, é diversa a relação de nossa cultura com esse animal. A equipe de Bibliotech convida o público a conhecer duas narrativas populares de tradição oral que explicam o por quê de o jabuti ter o casco todo rachado. “A Festa no Céu” e “A Fruta Amarela” serão as narrativas utilizadas como referência para essa atividade.

E na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha terá o jogo Apenas Dance! em 29 de agosto, das 10h às 12h, para maiores de 8 anos, em comemoração ao Dia do Gamer.

Na Biblioteca de São Paulo teremos a oficina “Cosplay de Personagens de Games, em 26 de agosto, das 14h às 15h, com a figurinista, maquiadora e cosplayer Thaís Jussim. O público descobrirá como é possível criar um cosplay de forma econômica, utilizando materiais simples. A ação procura estimular a criatividade e exercitar habilidades em customização e artes. Com a figurinista, maquiadora e cosplayer Thaís Jussim. A partir de 10 anos. Presencial, ao vivo, inscrição

Já na Biblioteca Parque Villa-Lobos acontece a oficina “Criando Narrativas Interativas com Twine”, dia 23 de agosto, das 14h às 17h. Deseja mudar a história de filmes e livros? Participe da oficina que apresenta os fundamentos do Twine – uma das ferramentas mais usadas na criação de histórias interativas, com Thiago Baptista. A partir de 13 anos.

Lembrando que a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos têm espaços com sala de games com variedade de jogos eletrônicos. Funcionam gratuitamente das 9h30 às 18h30. Para utilizar é preciso ser sócio da biblioteca. On-line, ao vivo, inscrição no site.

No MIS – Museu da Imagem e do Som temos Maratona Infantil realizada, dia 27 de agosto, uma edição especial em comemoração ao Dia do Folclore. A programação traz oficinas, brincadeiras, cinema e teatro com inspiração no tema – e entrada gratuita. Por exemplo, na atividade “Lendas do Brasil” as crianças e famílias poderão se divertir, enquanto aprendem mais sobre o folclore nacional, com atividades como a oficina de Fantasias do Folclore Brasileiro, realizada pelo Coletivo Foca, no qual as crianças criam a sua própria fantasia de um personagem ligado ao folclore. Já a Matiz Filmes traz a oficina Teatrinho de Sombras – As Criaturas do Folclore, proporcionando aos participantes a criação de um pequeno teatro de sombras e silhuetas baseadas nas famosas figuras das lendas brasileiras.

Confira a programação nas instituições:

Fábricas de Cultura

Clube De Leitura Infantil | Princesas Guerreiras: Direcionando Um Novo Olhar Ao Folclore – Fábrica de Cultura Jaçanã

Leitura do livro “Princesas Guerreiras”, de Janaina Tokitaka. As crianças conhecerão as princesas do folclore de diversas origens: afro-brasileira, japonesa e colonial brasileira.

Data: 29/8, terça-feira, das 11h30 às 12h30, Livre

Mais informações

Local: Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Conjunto Habitacional Jova Rural – São Paulo/SP.

Bibliocine: “A Luta Pelo Folclore Nacional” – Fábrica de Cultura Jaçanã

Data: 31/8, quinta-feira, das 14h30 às 16h | maiores de 6 anos

Local: Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Conjunto Habitacional Jova Rural – São Paulo/SP

Em comemoração ao Dia do Folclore, o bibliocine deste mês exibe um filme sobre esta temática, instigando os participantes a conhecer figuras e personagens da nossa cultura e de outras culturas.

Mais informações

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – Apenas Dance!

No dia 29 de agosto, comemora-se o Dia do Gamer. Venha celebrar com um divertido jogo interativo de dança no espaço da Biblioteca.

Data: 29/8, terça-feira, das 10h às 12h, maiores de 8 anos

Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – Rua Franklin do Amaral – de 701/702 ao fim, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo/SP

Mais informações

Encontro de Leitores: O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade – Dia dos Artistas – Fábrica de Cultura Santos

Este encontro propõe uma observação sensível a respeito das incursões de Mário de Andrade pelo interior do Brasil no início do século XX, sublinhando os aspectos da cultura popular e das narrativas do “folclore” brasileiro observadas pelo viajante. A obra “O Turista Aprendiz” será a principal referência que norteará a atividade, na Fábrica de Cultura Santos.

Data: 23 de agosto, às 14h30

Local: Fábrica de Cultura Santos (Presencial)

Mais informações

Contação de História: O Misterioso Causo do Casco Quebrado – Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo

A equipe de Bibliotech convida o público a conhecer duas narrativas populares de tradição oral que explicam o porquê de o jabuti ter o casco todo rachado, “A Festa no Céu” e “A Fruta Amarela” serão as narrativas utilizadas como referência para essa atividade.

Data: 25 de agosto, às 16h

Local: Bibliotech (Presencial)

Mais informações

História dos videogames – Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

O Dia Internacional do Gamer foi criado em 2018 por um grupo de revistas espanholas, que decidiram oficializar uma data para celebrar. Nesta transmissão ao vivo, será possível conhecer a história, curiosidades e a relação da cultura pop dos videogames com a sociedade atual.

Data: 29 de agosto, às 15h, on-line

Transmissão ao vivo: Instagram – @fabricadeculturact

Mais informações

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo

Oficina de Cosplay de Personagens de Games

Com a figurinista, maquiadora e cosplayer Thais Jussim. A partir de 10 anos.

Formato: Presencial, ao vivo

Data: Sábado, 26 de agosto

Horário: das 14h às 15h

Inscrição neste link

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Oficina Criando Narrativas Interativas com Twine

Com Thiago Baptista. A partir de 13 anos.

Data: Quarta-feira, 23 de agosto

Horário: das 14h às 17h

Formato: on-line, ao vivo

Inscrição neste link

Museus

Capital

MIS – Museu da Imagem e do Som

Maratona Infantil

Algumas atividades que acontecerão no decorrer do dia:

– Contações de histórias: Lenda do Bumba Meu Boi e O Folclore na Literatura de Monteiro Lobato, com a Cia Cambaio;

– Sessão de cinema com as principais lendas da cultura e das tradições populares do nosso Brasil;

– Pocket show no Auditório MIS, com uma apresentação dos músicos Lucas D´Alessandro, Guilherme Lage e Rafael Béber;

– Crespinhos Dançam com Puket: Especial Bicho MIX: O Frevo e o Funk: Aulão de dança com o professor Luis Marques.

Data: 27 de agosto, domingo

Ingresso: Gratuito

Horário: das 10h às 17h

Classificação indicativa: Livre

Local: Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo-SP

Para conferir horários e mais detalhes acesse o site Mais informações

Interior

Museu Felicia Leiner

Família no Museu: Folclore no museu: 5 marias

Com certeza alguma brincadeira folclórica marcou sua infância. Desta forma, o setor educativo do Museu e Auditório, em homenagem ao Mês do Folclore, propõe o desafio da brincadeira “Cinco Marias”, um jogo no qual os participantes precisam executar uma sequência de movimentos rápidos com os saquinhos feitos de arroz, farinha ou areia. Você já jogou? Mas o desafio não para por aí e para avançar as fases do jogo não basta ser rápido nas jogadas. Como? Respondendo algumas perguntas sobre o universo folclórico. Não deixe de participar desse momento divertido!

Data: 26 de agosto, sábado

Ingresso: Gratuito

Horário: às 11h e às 15h

Classificação indicativa: Livre

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Para conferir horários e mais detalhes acesse o site Mais informações