Guarulhos tem curso de pilotagem preventiva de motocicleta gratuito neste sábado

Quem mora nas grandes cidades, vira e mexe ouve falar da violência no trânsito para aqueles que circulam de moto. Os números são sempre crescentes e chocantes. De acordo com dados do Comando de Policiamento de Trânsito da PM do Estado de SP, só a capital paulistana registrou 374 mortes em 2022, número que representa um aumento de 32% em comparação ao ano anterior.

Pensando na redução dessas estatísticas, o Auto Shopping Internacional Guarulhos em parceria com a concessionária de motocicletas Japauto promove neste final de semana, dia 26 de agosto, das 9h às 14h30, um curso de pilotagem preventiva baseado nos princípios da harmonia no trânsito.

Para participar é necessário comparecer com a própria motocicleta e equipamentos de segurança como capacete, calçado fechado, jaqueta e luvas. Também é preciso apresentar a Carteira Nacional de Habilitação dentro do período de validade e preencher o formulário de inscrição on-line disponível em: https://tinyurl.com/4put23bk

Ao fazer a inscrição, o participante também concorda e se responsabiliza por incidentes, eximindo a promotora do evento de qualquer responsabilidade. As aulas são ministradas por Gustavo Ceccarelli, piloto profissional de motovelocidade e instrutor de pilotagem pela Honda e BMW desde 1998. Ceccarelli também é piloto de testes da Duas Rodas, Moto e Técnica, Moto Adventure e Autoesporte.

O curso, totalmente gratuito, é oferecido pela Japauto Honda como uma ação de responsabilidade social na prevenção de acidentes em prol de um trânsito melhor.

Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Guarulhos, fala sobre a importância do evento. “Estamos bem animados com esta parceria e a ideia é difundir técnicas de pilotagem preventiva que podem fazer toda a diferença como, por exemplo, evitar acidentes, além de cuidados com a motocicleta. Todos que moram ou frequentam a região estão convidados a participar”.

A Japauto traz também um estande para exposição, venda de motos e acessórios, além de sorteio de brindes.

Serviço:

Curso de Pilotagem Preventiva

Data: 26 de agosto, das 9h às 14h30

Como participar: comparecer com a moto própria, documento válido e equipamentos de segurança e preencher um formulário on-line: https://tinyurl.com/4put23bk

Entrada: Gratuita.