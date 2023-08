Nova Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão pretende dobrar o atendimento mensal

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta-feira (25) a reforma da Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão, localizada à rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão. O objetivo da administração municipal, com as melhorias, é passar de 300 a 600 atendimentos por mês no local. A unidade recebeu serviços que incluíram instalação de banheiro acessível para pessoas com deficiência, adequação do piso, pintura interna e externa e troca de vidros.

O equipamento disponibiliza às mulheres, prioritariamente as que estão em situação de vulnerabilidade social, cursos e oficinas de geração de renda, rodas de conversa, aulas de dança do ventre, de pintura em tecido e de violão, além de atividades físicas.

“Este é um dos sete espaços de acolhimento da mulher que passaram por intervenções e manutenções para atender melhor as nossas munícipes. Nele há aulas, vários cursos rápidos de geração de renda para a autonomia financeira e são feitos também encaminhamentos para outros serviços que elas possam precisar. Essas ações são muito importantes para o empoderamento feminino e para reduzir a violência contra a mulher”, disse o prefeito Guti, que visitou as instalações.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Verinha Souza, falou sobre a importância de oferecer às munícipes uma casa confortável, com ambiente acolhedor, seguro e de qualidade. ”O espaço terá uma participação mais ativa e produtiva para o desenvolvimento de trabalhos de prevenção à violência doméstica. Estamos em tratativas para oferecer cursos de qualificação em parceria com o Senac Guarulhos e uma entidade que atua na causa feminina”, afirmou a gestora.

A importância do trabalho de capacitação feito nas unidades foi lembrado pelo secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum. “As Casas da Mulher Clara Maria olham para o bem-estar da mulher e também abrem as portas para que as mulheres aprendam uma atividade por meio da qual possam ter uma renda ou melhorá-la com o seu trabalho”, afirmou.

Aposentada como servente, Vanda Leal da Silva, de 70 anos, faz atividades físicas no local. “Já fiz cursos de bordado, crochê e corte e costura. Atualmente venho nas aulas para fortalecer o assoalho pélvico e gosto muito. Aqui faço amigos, melhoro meu astral e minha saúde melhora”, revelou a moradora do bairro.

O município possui ao todo seis Casas e Espaços da Mulher Clara Maria, cujos endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.