Morre cantor MC Marcinho aos 45 anos

Morreu hoje aos 45 anos o MC Marcinho que ficou conhecido como o “Príncipe do Funk”. No fim do mês passado o cantor foi internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro por um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

A morte foi confirmada pelo hospital às 09h40 que em nota declarou o falecimento em decorrência da falência múltipla dos órgãos.

Em 13 de julho, o funkeiro recebeu um coração artificial que tem duração intermediária de três a quatro meses e estava internado com ventilação mecânica e dependente de hemodiálise.