Em um mês, 400 veículos foram furtados ou roubados em Guarulhos

A cidade registrou 398 roubos e furtos de veículo apenas no mês de julho. Desses, 274 foram furtos e 124 roubos de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Entre os casos registrados em julho, Guilhermo Jorje foi um dos motoristas que tive o carro furtado na cidade. Dono de um empreendimento, Jorje teve seu veículo levado na região da Vila Augusta, na rua Professor Ferreira Paulino, por volta das 9h50 da manhã. De acordo com ele, o movimento do local não inibiu que os criminosos realizassem a ação.

“Eu deixava o meu carro no local todos os dias, é uma rua movimentada, tem comércios, escolas e residências. Depois do que aconteceu comigo eu soube do alto índice de roubo da região”, disse. Nos últimos meses, o HOJE tem recebido uma série de denúncias em relação a segurança na região. De acordo com ele o aumento do monitoramento por câmeras de segurança e de policiamento ajudaria a diminuir a quantidade de roubos e furtos pelo bairro.

Em julho os casos de roubo e furto de veículo apresentaram um aumento de 5,5% em relação ao mês anterior, quando 377 casos foram contabilizados. Em relação aos furtos, houve um aumento de 4%, passando de 264 casos para 274. Nos últimos oito meses, 2.552 veículos foram roubados ou furtados em Guarulhos. Desses, 850 foram roubos e 1.702 furtos.