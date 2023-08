Prefeitura forma mais 300 pessoas em cursos profissionalizantes

O frio não foi suficiente para desanimar o público de quase 700 pessoas que se reuniu no Adamastor na última sexta-feira (25) para prestigiar a formatura de mais 300 alunos de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos para pessoas acima de 16 anos residentes na cidade.

O prefeito Guti participou da celebração e lembrou que Guarulhos é a cidade não capital que mais gerou emprego no ano de 2022 e que isso é fruto do esforço do governo em, além de trazer novas empresas para a cidade, qualificar a população para ocupar essas vagas. “Não adianta a gente trazer essas empresas e incentivar a expansão das que já existem aqui se elas forem contratar gente de fora para ocupar as funções. Nós queremos que vocês, o nosso povo, ocupem essas vagas”, explicou o chefe do Executivo, reforçando que a promoção de cursos profissionalizantes é um retorno do investimento que a população faz na cidade.

Os formandos receberam seus certificados pelos cursos de cabeleireiro, corte e costura com ênfase em patchwork, informática, manicure e pedicure, barbeiro, boas práticas de fabricação da indústria farmacêutica e cosmética, cuidador de idosos, estamparia e personalização de brindes, manutenção de smartphone e tablet, maquiagem e design de sobrancelhas, marketing e vendas em redes sociais, mecânico de manutenção de ar-condicionado, organização de eventos e porteiro e controlador de acesso.

“Esses cursos são oferecidos a partir de uma análise do que o mercado de trabalho precisa e também dos setores de empreendedorismo que mais crescem. Fornecemos aqui para vocês exatamente o que os clientes lá fora precisam”, explicou Toninho Magalhães, secretário do Trabalho.

Luciene Herculano, de 53 anos, moradora do Lavras, recebeu seu certificado pela conclusão das aulas de informática e, animada, conta que os aprendizados mudaram sua vida. “Foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalho com salgados faz muito tempo e não sabia nem como fazer uma conta básica no computador. Agora eu sei fazer tudo pelo Excel e isso vai me ajudar muito”.

A noite também foi marcada por apresentações culturais de dança e música e homenagens prestadas pelos alunos e professores, tanto uns aos outros quanto para a gestão do curso.

Guarulhos, cidade acolhedora

“Temos hoje também quatro mulheres afegãs se formando e isso mostra como Guarulhos é uma cidade hospitaleira”, anunciou Guti. As quatro mulheres estão acolhidas na Residência para Migrantes e Refugiados Terra Nova Guarulhos, gerenciada pelo governo estadual em parceria com a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad).

S.M, de 39 anos, uma das formandas do curso de manicure e pedicure, conta os motivos pelos quais participou da qualificação. “Iniciei este curso devido ao meu interesse e intenção de utilizá-lo para iniciar um novo negócio e carreira. Além disso, embarquei no curso para mergulhar na comunidade brasileira e ter mais interações com as pessoas”, disse.

“Foi muito prazeroso ver as afegãs se formando, pois o certificado não foi só do curso, teve um valor muito maior, o de construir relações, identificação e pertencimento. Hoje elas ainda não falam português, mas entendem melhor devido a esse contato que tiveram com os professores e colegas da turma”, contou Cristiane Marques Bauer, psicóloga da Asbrad, que acompanhou as afegãs na cerimônia.