Curso gratuito de auxiliar de operações em logística tem 50 vagas abertas em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Senac, receberá até o dia 14 de setembro as inscrições para 50 vagas no curso gratuito de auxiliar de operações em logística. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11)2475-9715, (11) 2441-0931, (11) 2472-6940, (11) 2475-9724 ou (11) 2425-2847 ou comparecer ao Centro de Qualificação Profissional (CTMO), na avenida Antônio Iervolino, 225. É necessário ter no mínimo 15 anos e ensino fundamental 2, cursando ou completo.

A formação irá abordar os processos de reposição, armazenagem, produção, distribuição e transporte de produtos e materiais, otimização de recursos, os processos de suprimentos e os estoques.

Presencialmente, as aulas acontecerão também no CTMO, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. O início está previsto para o dia 26 de setembro.