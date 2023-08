Prefeitura divulga lista de selecionados para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos divulgou nesta terça-feira (29) a lista de selecionados para os cursos do Centro de Qualificação Profissional (CTMO). Os mais novos alunos deverão comparecer nesta sexta-feira (1º de setembro) no local e horário do curso escolhido, munidos de RG, CPF e comprovante de residência. As aulas terão início nessa mesma data.

O arquivo com os nomes pode ser conferido no link https://bit.ly/LISTACTMO2023.

Confira os endereços

CTMO – avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta

São João – rua Particular, 103 – Cidade Seródio – próximo ao Terminal São João

Colégio Guarulhos – rua Bueno Brandão, 74 – Taboão

Colégio Baluarte – rua Teles Pires, 240 – Parque Jurema

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones (11) 2425-2847, (11) 2441-0931, (11) 2475-9724 ou (11) 2475-9725.