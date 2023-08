Perseguição policial termina com um morto e quatro presos após roubo a casa na Vila Rosália

Um homem morreu e quatro foram presos após assaltarem uma casa na rua Mozart, Vila Rosália na noite de ontem. O crime resultou em uma perseguição com a Polícia Militar terminando somente na avenida Tancredo Neves, na zona sul de São Paulo, quando o condutor perdeu o controle e bateu em um semáforo.



Os criminosos fugiram em um veículo roubado não obedecendo a ordem de parada o que fez com que um dos policiais começasse a atirar. No total, 30 quilômetros foram percorridos com a perseguição onde contaram com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar e cerca de 30 viaturas. A ação deixou um homem morto, quatro homens presos e um foragido.

- PUBLICIDADE -