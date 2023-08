Tarcísio entrega trecho da obra de canalização do rio Baquirivu em Guarulhos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou hoje a conclusão da obra de canalização de um trecho de 3km do rio Baquirivu-Guaçu. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (30) e contou com a presença do prefeito Guti, o secretário de Governo, Edmilson Americano, e outras autoridades da cidade.

Ao todo foram R$ 109 milhões de investimento para a revitalização das margens e ampliação da estrutura de escoamento do canal, permitindo que o rio aguente a vazão de 250 mil litros de água por segundo, anteriormente o suporte era de 90 mil litros. “Essa obra vai fazer a diferença, porque estamos falando de alargamento e canalização. O canal que tinha oito metros de largura passa a ter 21, com quatro metros de profundidade. Estamos falando de um canal que está tendo sua vazão praticamente triplicada. É uma obra muito importante”, disse o governador. Na ocasião, Tarcísio entregou ao prefeito a licença de instalação da Cetesb, necessária para a continuação da obra no município.

O intuito da obra é beneficiar mais de 1,4 milhão de pessoas e diminuir o risco de enchentes na região, amparando os moradores dos bairros a sua volta. De acordo com Guti as obras vão resolver grande parte das questões de drenagem. “Aqui nós temos vários bairros, como Marilena, Malvinas, São João, Haroldo Veloso, que sofrem muito com as cheias, com a água invadindo as suas casas. Nós estamos fazendo uma obra de 14,5 km no leito do Baquirivu para de fato fechar essa obra e ter uma cidade muito melhor, com mais qualidade de vida”, disse o prefeito.

Esta é a segunda fase das obras de canalização do rio. Em 2019 um trecho de 2,7 quilômetros do rio, entre a foz e a avenida Natália Zarif, próximo ao Parque Cecap foi canalizada.