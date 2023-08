Maira Cardi e Thiago Nigro se casam seis meses após início do namoro

A influenciadora Maíra Cardi se casou com o também influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Os dois anunciaram o início do namoro há seis meses e se casaram na última terça-feira (30), em um evento sem conhecimento do publico ou da imprensa, voltado apenas para a família e os amigos próximos.

Os dois vieram a publico nesta quinta-feira (31) para anunciar que estão casados, em uma publicação com fotos e vídeos da cerimônia. O casal fechou um hotel por cinco dias, com festas temáticas além da cerimônia oficial do casamento.

Na publicação os dois anunciaram ainda que no ano que vem pretendem comemorar novamente. “Fechamos um hotel por 5 dias, e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos pra compartilhar desse momento tão especial. Mas ano que vem, tem parte 2! Obrigado a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)”, publicou.

Maira anunciou o inicio do relacionamento com Thiago cinco meses após o fim do casamento com Arthur Aguiar, enquanto o influenciador havia anunciado o término de ser relacionamento com Camila Ferreira no final de janeiro.