Guarulhos abre a Semana da Pátria com solenidade no Paço Municipal

Na manhã desta sexta-feira (1º) a Prefeitura de Guarulhos deu início às comemorações da Semana da Pátria 2023, cujo tema é “Vozes e Tons da Nossa Terra”. Além do hasteamento das bandeiras, a solenidade de abertura contou com a chegada da tocha e o acendimento da pira no Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. As atividades da semana se estenderão até quinta-feira (7), quando acontece o tradicional desfile cívico-militar na avenida Lauro de Gusmão Silveira, no Taboão.

Com uma programação especial, que envolve alunos das redes municipal, estadual e particular, professores e familiares em um clima de civismo, educação e cultura, a cerimônia contou com as tradicionais apresentações da banda de música da Base Aérea de São Paulo, do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Tiro de Guerra. Além disso, houve apresentações dos alunos da EPG Da Emília que fazem parte do projeto Guard, da Orquestra GRU Sinfônica com os alunos do programa Música nas Escolas em parceria com a EPG José Jorge Pereira, da EPG Amador Bueno, dos CEUs Jardim Cumbica e Ottawa-Uirapuru, além da escola estadual Lydia Kitz Moreira e do Colégio Bonvenuto.

Amor e respeito

Para o prefeito Guti, a Semana da Pátria significa ter amor e respeito pela terra e pelo povo. “Temos que ter sempre esse espírito de companheirismo e amizade. O tema deste ano é Vozes e Tons da Nossa Terra porque Guarulhos é uma cidade que acolhe todo mundo. Ninguém vai a lugar nenhum se não estivermos em consonância com o mesmo propósito e o primeiro dele é ser humanitário. Guarulhos é essa cidade, por isso que estamos crescendo, virando referência em vários municípios. Mas o mais importante é que a gente não faz isso sozinho, fazemos com pessoas muito apaixonadas pelas suas áreas de atuação. Vocês, crianças, serão responsáveis por um Brasil muito melhor”, comentou o prefeito, reforçando a importância das comemorações da Semana da Pátria para que todos possam conhecer a história do país.

Por sua vez, o secretário de Educação, Alex Viterale, destacou a parte pedagógica que é trabalhada com os alunos nas escolas. “Atividades como essa, dentro e fora da escola, demonstram cada vez mais a importância que tivemos com os avanços da independência do nosso país. Ver nossos alunos cantando todos os hinos é motivo de muito orgulho, e aproveito para parabenizar todos os professores. Desejo que todos tenhamos uma semana cívica de muitas comemorações”, disse.

Desfiles da Semana da Pátria

As atividades da Semana da Pátria continuam na próxima segunda-feira (4), às 8h30, quando acontece o desfile cívico-militar descentralizado na avenida Mem de Sá, no Jardim Vila Galvão. Já na quinta-feira (7), às 9h, será o encerramento da Semana da Pátria com o tradicional desfile cívico-militar na avenida Lauro de Gusmão Silveira, no Taboão. Os desfiles contam com a participação das escolas da rede municipal, estadual e particular, dos CEUs da cidade, do grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Guarda Civil Municipal, além de outras entidades, grupos e organizações da sociedade civil.

Para conferir a programação completa acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/1702/.