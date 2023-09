GCM apreende dois pássaros silvestres em cativeiro ilegal e resgata uma coruja-orelhuda ferida

Agentes do patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na sexta-feira (1º) dois pássaros silvestres, um sabiá-laranjeira e um coleirinho, que estavam engaiolados em uma árvore na rua Antônio Pegoraro, no Jardim dos Afonsos. Eles se deslocavam para uma operação junto a uma equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos quando depararam com as aves em cativeiro ilegal, em desacordo com a legislação ambiental.

Ninguém se apresentou como proprietário das gaiolas com os pássaros, que foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Referência em Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (Cras-Pet), aos cuidados de especialistas veterinários. De acordo com o artigo 29 da lei 9.605/98, de crimes ambientais, quem captura espécies nativas ou as mantém em cativeiro comete crime.

Em outra ação, na estrada Particular, no bairro Mato das Cobras, agentes ambientais resgataram no sábado (2) uma coruja-orelhuda ferida. A ave silvestre tinha uma das asas fraturadas e não conseguiria sobreviver sem auxílio veterinário. À vista disso, o animal também foi levado ao Cras-Pet para atendimento especializado.