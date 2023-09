Shopping Maia terá Encontro de Negócios e Networking no dia 11

O Maia Coworking, situado no Parque Maia Shopping, promove, na segunda-feira (11), o Encontro de Negócios e Networking para Empreendedores de Guarulhos e Região, em conjunto com o Clube de Empresários e patrocínio master do próprio shopping.

O evento, no segundo piso terá início às 17h e conterá diversas rodadas de negócios, com previsão de terminar às 22h. Serão sete mesas, sendo cada uma com uma empresa-âncora e sete participantes, que terão oportunidade de falar a respeito de seus produtos e/ou serviços por um minuto. As empresas-âncoras serão copatrocinadoras do evento e atuam como principais potenciais compradoras.

Segundo Thaís Brisola, coordenadora do Encontro, a intenção é promover aproximação de empreendedores da cidade. “Sabemos que há várias outras iniciativas desse gênero. Porém, entendemos que o formato que iremos utilizar favorece o efetivo fechamento de negócios, ou, no mínimo, mútuo conhecimento para negociações futuras”, diz.

Empresas interessadas em atuar como âncoras e copatrocinadoras pagarão R$ 1.000. Contatos com Thaís pelo WhatsApp (11) 98208-6111. Empreendedores que queiram fazer parte das mesas nas rodadas de negócios pagarão R$ 95, com direito ao coffee-break. Inscrições pelo Sympla neste link: https://www.sympla.com.br/evento/rodada-de-negocios-parque-shopping-maia-i-guarulhos-i-2023/2141216