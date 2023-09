Conheça 7 cidades para aproveitar o feriado de Independência perto de SP

O feriado de Independência está chegando e pensando nisso, a Turbi, empresa 100% digital para locação e assinatura de veículos, preparou uma lista com 7 opções diferentes de lugares para visitar perto de São Paulo. Com disponibilidade de locação de carros a partir de uma hora, a empresa oferece conforto e preço acessível para quem não tem carro, mas quer aproveitar os dias de folga para fazer uma viagem com família e amigos.

Para o diretor de crescimento da Turbi, Luiz Bonini, “poder alugar um carro direto pelo aplicativo por alguns dias, possibilita organizar uma viagem no feriado para levar a família ou amigos” aponta o executivo, que espera um aumento na procura por uma reserva de carro crescer na faixa de 30% durante o feriado.

Confira as opções:

1.Brotas (250km da capital paulista)

Mais uma opção de ecoturismo, Brotas é atrai pelas trilhas e cachoeiras, com rafting e atividades ao ar livre. Além disso, é parada obrigatória a Areia que Canta, uma nascente formada por águas cristalinas e areias finas.

2. Ubatuba (220km da capital paulista)

Ubatuba atrai turistas pelas suas praias paradisíacas e águas cristalinas. São inúmeras opções de praias, algumas mais reservadas, com acesso limitado a barcos e trilhas complexas. Na cidade, há bons restaurantes com diversas opções de peixes, frutos do mar e também estabelecimentos especializados em comida italiana.

3. Pedra Bela (120km da capital paulista)

Com menos de 10 mil habitantes, o município de Pedra Bela é opção para quem quer curtir o feriado bem próximo da natureza. São diversas opções de cachoeira, como a Boca da Mata e a Antônio Souza, além de outras opções na montanha que envolvem escalada e uma tirolesa de 2km de extensão. Vale a pena visitar também o santuário de Nossa Senhora Aparecida e o templo budista Zengetsuzan Taikanji.

4. Boituva (116km da capital paulista)

Conhecida por oferecer opções de balonismo e paraquedismo, Boituva é uma opção interessante para quem procura uma experiência diferente e emocionante. Para curtir durante todo o feriado, vale a pena conhecer o Museu Tropeiro e o Parque Egídio Labronici.

5. São Roque (65km da capital paulista)

Esse é um destino muito escolhido por casais e amantes do vinho. O principal atrativo da cidade é a Estrada ou Rota do Vinho, que conta com restaurantes e passeios em vinícolas e adegas, em ambientes descontraídos.

6. Juquehy – São Sebastião (160km da capital paulista)

Juquehy é uma das praias mais badaladas do litoral paulista. A beleza das praias se mistura com as ótimas opções de esportes e conta com muita infraestrutura para turistas. Uma das características de Juquehy são as praias extensas, que oferecem trechos mais agitados e outros de águas mais calmas para curtir com a família.

7. Socorro (130km da capital paulista)

A cidade faz parte do Circuito das Águas Paulista e é perfeita para quem gosta de aventuras. Com foco no ecoturismo, a cidade possui diversas opções de trilhas, raftings, cachoeiras, circuitos de arvorismo e passeios a cavalo e quadriciclo. Além disso, a cidade tem ótimas opções de restaurantes e lojas de artesanato em seu centro histórico. A dica é visitar a Gruta do anjo!