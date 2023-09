Rações Renata: delivery de produtos pet pode facilitar a vida dos tutores

Fundada na cidade e existente há quase 37 anos, o delivery de produtos pet é um dos principais fortes da Ração Renata. Com cinco lojas espalhadas por Guarulhos e grande variedade de opções entre rações, petiscos, medicamentos e produtos para pet em geral, a entrega pode atender as necessidades e facilitar a rotina dos tutores.

Os pedidos podem ser realizados tanto por telefone ou WhatsApp, quanto através das redes sociais ou direto na loja, com a possibilidade de pedido presencial com entrega na residência. As entregas são realizadas de segunda-feira a sábado.

“Nós realizamos as entregas com veículos próprios e os pedidos podem ser feitos de diversas formas. A entrega é feita em no máximo 24h. Dependendo do pedido ele pode estar na sua casa em até duas horas. Além disso, o pagamento pode ser feito na entrega, o que também facilita para muitos”, disse Gil Ricardo Filho, gerente comercial e marketing da loja.

Outros diferenciais da loja estão voltados aos preços e promoções. As cinco lojas realizam semanalmente, as terças-feiras, um desconto de 10% em todas as rações secas para cães e gatos, com preços válidos também para o delivery. Nas compras acima de R$ 50 o frete é gratuito. E os valores podem ficar ainda melhores, visto que, no delivery, as lojas cobrem qualquer preço da concorrência. “Se o cliente encontrou um lugar com preços melhores do que o nosso, é só nos enviar que cobrimos e entregamos para ele”, explicou o gerente. Além disso, outras promoções são frequentemente divulgadas através dos canais oficiais da marca.

Os pedidos podem ser feitos diretamente com a loja mais próxima da sua região ou através do site e redes sociais, presentes no link: https://linktr.ee/racoesrenata.pet

As unidades e os contatos são:

Vila Galvão (avenida Doutor Timóteo Penteado, 3.767) – 99945-1531

Maia (avenida Paulo Faccini, 1.429) – 99340-0246

Mãe dos Homens (avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, 680) – 94226-4952

Cocaia (avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.124) – 94183-3716

Atendimento veterinário

Além da variedade de produtos, a loja conta ainda com atendimento veterinário e serviços como banho e tosa. As clínicas funcionam em três das cinco unidades, sendo elas a Vila Galvão, Cocaia e Pimentas, de segunda-feira a sábado das 10h às 18h. Já os serviços de banho e tosa são feitos de segunda-feira a sábado nas cinco lojas das 9h às 19h e aos domingos nas unidades do Bosque Maia e Vila Galvão, das 9h às 16h.