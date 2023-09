Desfile de encerramento da Semana da Pátria acontece nesta quinta-feira no Taboão

O encerramento da Semana da Pátria em Guarulhos será realizado nesta quinta-feira (7), às 9h, no Taboão (avenida Lauro de Gusmão Silveira) com o tradicional desfile cívico-militar, que terá a participação do prefeito Guti, de autoridades civis, militares e da comunidade. Com o tema Vozes e Tons da Nossa Terra, a Semana da Pátria foi marcada nos últimos dias por celebrações e atividades cívicas em diferentes regiões do município.

A iniciativa contará com apresentações de alunos de escolas públicas e particulares, projetos de organizações sociais da cidade, além da participação do Tiro de Guerra, da Base Aérea de São Paulo, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos.

Para conferir a programação completa da Semana da Pátria acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11023/inline/.