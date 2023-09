GCM prende homem por agressão e violência doméstica no Taboão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na madrugada desta segunda-feira (11) por agressão e violência doméstica no Taboão. A vítima buscou auxílio médico na UPA do bairro com lesões e hematomas no corpo, além de um edema no pé direito, confirmado após radiografia como fratura.

O atendimento médico da unidade de saúde fez uma entrevista com a mulher de 45 anos, que relatou a agressão física e que o autor, seu companheiro, estava do lado externo da UPA. A equipe médica acionou a Central 153 da GCM e agentes foram direcionados ao local, onde identificaram e detiveram o agressor.

No 7° Distrito Policial, a autoridade de plantão ouviu os envolvidos e ratificou a prisão em flagrante. Foi elaborado um boletim de ocorrência por agressão, conforme o artigo 129 do Código Penal, e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha O autor ficou detido e à disposição da Justiça.