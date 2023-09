Prefeitura abre inscrições para cursos aquáticos nos CEUs e reabre piscinas para balneário

A partir do dia 18 de setembro a Prefeitura de Guarulhos, por meio do programa Mais Futuro, abre inscrições para os cursos aquáticos de natação e hidroginástica nos CEUs da cidade. As vagas são limitadas e o início das aulas está previsto para o dia 26 de setembro. Além disso, com a aproximação do verão, os espaços também reabrirão as piscinas para balneário à população.

As inscrições para os cursos aquáticos começam a partir da próxima segunda-feira (18). Para participar os interessados, pais ou responsáveis devem efetuar a inscrição no próprio CEU com RG, CPF e comprovante de endereço, de acordo com os horários para cada turma. Às 7h ocorrerá a entrega das senhas e às 8h o início do atendimento.

Confira os endereços dos CEUs de Guarulhos em http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ite/ceu/index.php?p=12.

Balneário

Os balneários estarão abertos a toda a população a partir de 30 de setembro aos sábados, das 13h às 16h, e aos domingos e feriados das 10h às 16h. A reabertura inclui as piscinas dos CEUs Bambi, Bonsucesso, Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru, Paraíso-Alvorada, Pimentas e Presidente Dutra.

Para utilizar as piscinas é necessário apresentar a carteirinha do CEU. Crianças de até 12 anos de idade devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Além das piscinas, as unidades oferecem diversas opções de diversão para a comunidade, como playgrounds, ginásios poliesportivos, academias, praças, pista de caminhada, entre outros espaços para a realização de atividades que favorecem a interação social e familiar.

Programação natação

Dia 18/9 (segunda-feira):

Natação baby: 0 a 3 anos

Natação infantil: 4 a 6 anos

Dia 19/9 (terça-feira):

Natação infantojuvenil: 7 a 10 anos

Natação juvenil: 11 a 14 anos

Dia 20/9 (quarta-feira):

Natação: para maiores de 15 anos

Dia 21/9 (quinta-feira):

Hidroginástica (período da manhã): para maiores de 18 anos

Dia 22/9 (sexta-feira):

Hidroginástica (período da tarde): para maiores de 18 anos

Para conferir a grade completa dos cursos acesse bit.ly/aquaticos_ceus.