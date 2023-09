Conheça os 3 destinos mais escolhidos pelos turistas no Caribe

O Caribe é um dos lugares mais escolhidos do mundo para passar as férias de verão dos sonhos. A região se recuperou após a pandemia e no final de 2022 registrou números históricos de visitantes internacionais.

O México, com Cancún e a Riviera Maya à frente, é o destino mais visitado. O estado de Quintana Roo registrou um recorde de mais de 30 milhões de desembarques no aeroporto de Cancún, segundo dados do governo do estado.

O outro destino que vem experimentando uma recuperação turística recorde é a República Dominicana. Segundo dados oficiais do Ministério do Turismo, o país registrou 7,1 milhões de turistas por via aérea e 1,3 milhões por cruzeiros, ultrapassando assim os níveis pré-pandemia.

O que se pode fazer nestes destinos e porque são os mais procurados?

CANCÚN

Além de suas maravilhosas praias e centros comerciais, Cancun é o lugar ideal para visitar Chitzén Itzá, o sítio maia mais importante do México e uma das sete maravilhas do mundo.

A recomendação é chegar cedo (abre às 8h da manhã) para evitar encontrar muitos turistas e as piores horas de sol. Leva pelo menos três horas para visitar todos os seus pontos mais interessantes. A visita pode ser completada com o espetacular cenote Il Kil.

Para chegar a Chichén Itzá você pode alugar um carro ou pegar um ônibus na estação ADO em Cancun, localizada na Calle Pino Lote 1 e 2, que leva um pouco mais de 3 horas.

RIVIERA MAIA

A Riviera Maya é palco de um grande número de cenotes, uma das atrações turísticas mais procuradas pelos turistas. São lugares verdadeiramente espetaculares e considerados sagrados pelos maias. Os cenotes são poços de águas profundas que, mediante a sua exposição ao exterior, podem ser abertos, semi abertos ou fechados.

Os maias acreditavam que eles eram um lugar de conexão com o mundo espiritual e por isso realizavam diferentes cerimônias ao seu redor. Hoje em dia, muitos estão autorizados a visitá-los e tomar banho em qualquer época do ano.

Alguns que valem a pena visitar são: El Gran Cenote, perto da zona arqueológica de Tulum; os cenotes de Cobá (Choo-Ha, Tamcach-Ha e Multum-Ha); Xcacelito, perto da praia de Xcacel; e Dos Ojos, que possui várias cavernas subaquáticas.

PUNTA CANA

A excursão à Ilha Saona é uma das atividades imperdíveis em Punta Cana, capital da República Dominicana. Nele você pode ver um santuário de estrelas marinhas no meio do mar, parar em uma restinga no meio da água, mergulhar em um belo recife de corais e curtir praias de coqueiros e águas cristalinas.

Para conhecê-la, você deve ir até a cidade litorânea de Bayahíbe, localizada a uma hora de estrada de Punta Cana, de onde saem barcos públicos e privados que levam até a ilha em menos de uma hora.

Outra opção que também é muito divertida é um passeio de buggy por Punta Cana, atravessando as paisagens de praias, selva e plantações de café que a cercam.

Diante do “boom” do turismo nesses destinos caribenhos, alguns hotéis estão oferecendo boas promoções para aproveitar as férias em família.

Uma das ofertas mais escolhidas é o Hard Rock Hotels – An All Inclusive.

Experience, que possui hotéis nesses três destinos, sendo Punta Cana, na República Dominicana, que possui o maior Cassino da região e um parque aquático para todas as idades.

Tanto neste destino como nos hotéis da marca localizados em Cancún e Riviera Maya, crianças de 4 a 17 anos não pagam até dezembro de 2023 para promover férias em família.

Esses destinos se tornaram os mais escolhidos nos últimos tempos graças às suas praias paradisíacas e o público turístico pode desfrutar dos hotéis mais exclusivos com a família, casais ou grupos de amigos, tendo opções para todos os gostos.