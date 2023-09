‘Espremido’ entre a serra e o mar, hotel em Ubatuba é lugar perfeito para relaxar

Reginaldo Pupo

O litoral norte de São Paulo é conhecido em todo o mundo por suas belezas naturais, especialmente por suas praias incríveis, que são praticamente “abraçadas” pelos poucos resquícios do que ainda restou da Mata Atlântica. Justamente por isso a região é privilegiada, com muita natureza exuberante, cachoeiras, rios e ecoturismo pulsante.

No município de Ubatuba, que recentemente passou a integrar a Rota Verde Azul, lançada no último dia 31 de julho juntamente com Ilhabela (SP), Angra dos Reis (RJ) e Paraty (RJ), existem 102 praias. Em uma delas, a Praia Grande, a mais badalada da cidade, está localizado o Hotel Coquille, que tem uma característica peculiar: está situado às margens da Serra do Mar, em local tranquilo e repleto de natureza, e a cerca de 300 metros do mar.

Ou seja, está na praia mais frequentada de Ubatuba, mas em uma localização mais tranquila, ideal para quem quer relaxar e se desplugar do mundo. E todo o seu ambiente proporciona esses momentos de maior integração com a natureza, pois grande parte do empreendimento é cercada pela Mata Atlântica.

Durante as 24 horas do dia o canto das mais variadas espécies de pássaros ecoa pelo empreendimento. Ao cair da tarde, uma revoada de pardais, canarinhos, sabiás e tico-ticos promovem uma verdadeira sinfonia. À noite e pela madrugada, é a vez dos pássaros de hábitos noturnos darem o ar da graça.

Estrutura para famílias e crianças

Os apartamentos estão situados em uma área de 7.290m² e divididos em cinco blocos. Algumas unidades têm vista para o mar ou para a Serra do Mar. À noite, é possível relaxar ouvindo o som das ondas, o que torna a experiência ainda mais incrível. E relaxante!

O Hotel Coquille possui 36 apartamentos nas categorias Standard, Luxo, Superior e Varanda, que podem receber de duas a quatro pessoas. Em geral, eles possuem ar climatizado, frigobar, chuveiro de alta pressão, internet de alta velocidade e amenities. A categoria Varanda também possui cofre.

Os apartamentos são únicos. Os da categoria Varanda, por exemplo, também possuem internet dedicada para atender à SmartTV. Desta forma o hóspede tem à disposição uma conexão exclusiva para assistir a séries, filmes e documentários. A categoria Superior possui mais opções de canais por assinatura, decoração diferenciada, cofre e sua arquitetura revela um pé direito alto.

Entretenimento

Depois de curtir a manhã ou tarde na praia, os hóspedes podem aproveitar para se divertir na piscina climatizada, com direito a cascata d´água para se refrescarem ainda mais. Especialmente durante os dias quentes de verão que se aproximam.

Em frente à piscina está localizado o Restaurante Coquille, com petiscos, lanches e drinks refrescantes que podem ser degustados durante o banho na piscina.

Para as crianças, o empreendimento oferece um parquinho para que elas também possam usufruir da hospedagem. As mamães, inclusive, contam com uma cozinha de apoio para preparar alimentos para elas. Já os papais podem se divertir no salão de jogos ou aproveitar a sauna.

Gastronomia

O hotel é um dos poucos em Ubatuba que possuem restaurante próprio, o que facilita a vida dos turistas, que não precisam sair de carro em busca de restaurantes na própria Praia Grande, no Centro ou no bairro do Itaguá, o disputado burburinho gastronômico da cidade, já que, devido ao movimento de turistas aos finais de semana, há dificuldades para encontrar vagas.

O cardápio do Restaurante Coquille é bem variado. Tem desde porções de fritas, mini coxinhas, bolinhas de queijo, iscas de carne e peixe, frango à passarinho e mini pastéis, a pratos mais elaborados, como o peito de frango (com ora-pro-nóbis, arroz e fritas), peixes da estação (com champignon, alcaparras, arroz branco e fritas) e contra filé acebolado, também com fritas e arroz branco. Todos os pratos podem ser solicitados com acompanhamentos (feijão, farofa ou arroz) à parte.

À noite, os hóspedes podem saborear lanches feitos com hambúrguer artesanal e pizzas (Muçarela, Marguerita, Calabresa, Portuguesa, Bauru, Camarão & Palmito ou Champignon & Palmito). Petit Gateau, Banana Flambada e sorvete em massa são as opções para sobremesas.

HOTEL COQUILLE

Endereço: Rua Guarapirá, 405 | Praia Grande | Ubatuba (SP)

Telefone: (12) 3835-1611 (WhatsApp)

Email: [email protected]

Informações: www.hotelcoquille.com

Instagram: https://www.instagram.com/hotelcoquille