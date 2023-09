Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 9 anos no São João

O homem foi preso durante a madrugada desta sexta-feira (15), acusado de estuprar a filha de nove anos. De acordo com a Polícia Militar, as equipes da 1ª companhia do 31° BPM/M foram acionadas pela criança, que alegava ter sido vítima de estupro. Chegando ao local, a genitora da vítima afirmou ter presenciado seu marido, pai biológico da menina, abraçando a menina por traz, junto ao seu órgão genital e acariciando seus seios. O caso ocorreu na rua Amarilis, no Parque Residencial Bambi, na região do São João.

O homem foi encontrado em um dos cômodos da residência, onde pretendia fugir, de acordo com a polícia. Ele foi conduzido ao 7º Distrito Policial de Guarulhos e responderá por estupro de vulnerável, permanecendo a disposição da justiça.

De acordo com a Polícia, o homem possuía vasta ficha criminal por inúmeros crimes, entre eles Maria da Penha. A vítima, assim como sua genitora, foi encaminhada para o Hospital Pérola Byington para providencias e assistência por parte dos órgãos públicos.

A prisão foi comandada pelo tenente da Polícia Militar Luan, supervisionada pelos sargentos Eduardo e Campos e conduzida ao DP pelos soldados Bernardes e Alisson.