Carteira da Pessoa Autista poderá ser solicitada no Poupatempo em Guarulhos

O governo de São Paulo está prestando apoio para a emissão da Carteira de Identificação com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) na Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência de forma presencial em 26 postos, inclusive a cidade de Guarulhos que conta com um posto do Poupatempo na rodovia Presidente Dutra, Pista Lateral, 225 – Vila Itapegica. A Ciptea é um serviço 100% digital e gratuito podendo ser solicitado através do site ciptea.sp.gov.br e impresso em equipamentos domésticos, sem necessidade de deslocamento dos beneficiários.



Atualmente, todos os postos do Poupatempo oferecem orientações para preenchimento do cadastro. Além disso, os postos passarão a contar com salas sensórias na capital, interior e litoral de São Paulo.



A emissão das carteiras e do atendimento com salas sensoriais será feito nos postos Poupatempo do Canindé, Cidade Ademar, Itaquera, Lapa e Santo Amaro, na capital, e nas unidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas Shopping, Carapicuíba, Diadema, Guarujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taboão da Serra e Taubaté.



As salas sensoriais são espaços silenciosos de acolhimento e com equipes especializadas para atendimento a pessoas autistas e neuro divergentes e oferece abafadores sons externos e controle de iluminação para reduzir estímulos sensoriais e tornar o ambiente confortável, evitando crises e estresse do público atendido.



A sala sensorial foi inaugurada no Poupatempo de Santo Amaro pelo secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.



Ciptea



A carteira oficial de identificação para pessoas com TEA atende a normas da lei federal 13.977/20 e da Lei Estadual 17.651/23, promulgada pelo Governo de São Paulo em março. A ação faz parte do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, em vigor desde abril pelo decreto estadual 67.634.

- PUBLICIDADE -