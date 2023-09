Pessoas desaparecem no litoral paulista após entrarem no mar

Durante o final de semana três pessoas desapareceram no litoral paulista após entrarem no mar. Duas ocorrências aconteceram no Guarujá, em praias distintas. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), o primeiro, de 20 anos, estava na praia da Enseada e outro, de 19, na Praia Branca. Neste caso, a vítima foi arrastada por uma corrente enquanto entrava no mar, um surfista tentou salvá-lo, mas não teve sucesso. O grupamento foi acionado por uma amiga da vítima.

O terceiro caso ocorreu em Caraguatatuba. O homem de 50 anos e morador do local, desapareceu enquanto nadava na praia Martins de Sá.