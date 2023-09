Homem é suspeito de matar ex-sogra com tiro na cabeça

Um homem de 34 anos é suspeito e investigado por matar a ex-sogra com tiro na cabeça em São Paulo com o crime qualificado como feminicídio e porte ilegal de arma. O homem estava separado da ex-esposa há três meses com quem teve um filho.



A Polícia Civil analisa vídeos de câmeras de segurança onde aparece o homem identificado como Rafael de Souza descendo as escadas em direção a casa da vítima e é possível ouvir o som de um tiro acompanhado da saída do rapaz subindo correndo as escadas.



A ex-esposa do suspeito já havia pedido uma medida protetiva contra ele onde foi aprovada e a justiça determinou que o ex-marido não poderia se aproximar da mesma.



Segundo a Polícia, Souza havia tentado retirar o filho no dia do crime, mas foi impedido pela direção por nunca ter ido buscar anteriormente. O caso aconteceu em Perus, Zona Norte de São Paulo

- PUBLICIDADE -