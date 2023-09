Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a discursar na Organizações das Nações Unidas (ONU) hoje. Em participação na Assembleia Geral, um dos pontos que Lula deve ressaltar será a necessidade do financiamento de uma transição energética sustentável.



Esta será a oitava vez que Lula fala na abertura da Assemble Geral da ONU como presidente do Brasil ficando somente de fora em 2010, quando a dedicação para a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).



Pesquisas dizem que o presidente busca restabelecer relações diplomáticas enfraquecidas nos últimos quatro anos e também, busca ser um dos embaixadores do Sul Global para discussões com países desenvolvidos em questões econômicas, ambientais e geopolíticas.



A inauguração do evento foi feita por Antônio Guterres, secretário-geral das Organizações Unidas em Nova Em tradição, o Brasil abre nesta manhã a sessão de debates entre chefes de Estado da Assembleia Geral.

- PUBLICIDADE -