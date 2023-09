Feira do Estudante de Guarulhos trará o universo da aviação com simulador de voo ao Adamastor

A 10ª Feira do Estudante vai agitar Guarulhos nos dias 9 e 10 de outubro, das 9h às 21h, com diversas atividades no Adamastor para auxiliar o jovem na escolha da carreira profissional e de estudos. No primeiro dia o destaque será o mundo da aviação, que promete desvendar tudo sobre essa carreira por meio de palestras, apresentações de procedimentos de segurança em aeronaves, de emergência e de experiência com simulador de voo. O ingresso gratuito deve ser obtido pelo link bit.ly/MundoDaAviacao.



O evento será desenvolvido pela escola de aviação civil Companhia das Asas, das 16h às 18h, e contará também com uma exposição de maquetes, sorteio de bolsas de estudo e bate-papo com diversos profissionais que são referência nas áreas em que atuam, como o youtuber e mecânico de aeronaves Lito, do canal Aviões e Música, que tem mais de 2,5 milhões de inscritos.



Estão previstas palestras com o diretor de Operações da GRU Airport, Admilson Reis, o mecânico e aeronaves da Azul Linhas Aéreas, Helton Zorek, a comissária de vôo da Latam Airlines, Millena Duarte, a influencer e aeroportuária Vivian Cogo e o diretor da Companhia das Asas e piloto de avião, Marcos Paulo.



Coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a Feira do Estudante espera reunir 15 mil jovens, que poderão participar de oficinas e obter informações sobre programas de estágio e de empregos, faculdades e universidades, cursos de idiomas e profissionalizantes e ensino técnico, além de atrações culturais como circo e bandas de música.



O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

