Guarupass anuncia recadastramento para o Bilhete Único Especial

A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região) iniciou o processo de recadastramento do Bilhete Único Especial, destinado para usuários do sistema de transporte do município de Guarulhos, portadores de necessidades especiais incluídas no CID-10 (Cadastro Internacional de Doenças). O período é de 20 de setembro a 20 de outubro de 2023.

Basta os usuários comparecerem à Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 na Vila Pedro Moreira em Guarulhos, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30, portando os seguintes documentos:

Cartão Guarupass do beneficiário do Bilhete Único Especial;

RG original ou documento oficial equivalente;

CPF original;

Comprovante de residência em nome do beneficiário ou declaração de endereço reconhecida em cartório em seu nome ou de responsável legal emitido no máximo há três meses;

RG e CPF dos responsáveis legais dos beneficiários menores de idade ou que necessitam de acompanhantes (o acompanhante deverá estar presente);

Formulário com laudo médico atestando condição da doença na tabela CID, devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico.

Para acessar o formulário acesse o link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/file/arquivos/33810decr.pdf, e selecione a opção “Cartão Especial Municipal” no lado esquerdo da página e em seguida, imprimir o documento. Nele, deverá conter obrigatoriamente a assinatura e o carimbo, com nome e número do CRM do médico responsável pela emissão do laudo.

A verificação de doenças inclusas na tabela CID pode ser realizada pelo site da Prefeitura de Guarulhos: https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/07455lei.pdf

Em caso de dúvidas e informações adicionais, contate os canais oficiais da Guarupass: 0800-0-559-499 (apenas ligações por telefone fixo) , de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h ou chat (https://www.guarupag.com.br/contato), de segunda a sexta, das 09h às 18h00.