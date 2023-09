Mulher é morta a facadas e tem corpo esquartejado e jogado em córrego na Vila Flórida

Uma mulher foi morta, esquartejada e teve partes do corpo jogadas em um córrego na Vila Flórida. Um casal suspeito de praticar o crime foi preso.

Segundo as investigações da Polícia Civil, as duas mulheres teriam um relacionamento amoroso e, durante uma discussão no domingo (17), a vítima foi esfaqueada no pescoço. Para tentar ocultar o cadáver, a mulher contou com a ajuda de seu irmão para esquartejar a vítima.

Em depoimento, eles afirmaram que deixaram os membros inferiores na residência e o restante do corpo foi carregado dentro de um carrinho de supermercado, deixando-o dentro do córrego com um colchão por cima. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (20).