Contador: realizando sonhos financeiros e abraçando a transformação

No Dia do Contador, reconhecemos a dedicação e a expertise desses profissionais que sustentam a saúde financeira de empresas e organizações em todo o mundo. Parabéns pelo trabalho vital e incansável.

A Unisa orgulha-se de contribuir para essa formação, que desempenha um papel fundamental na análise financeira, planejamento tributário, auditoria, consultoria, sustentabilidade e governança corporativa de forma que os contadores se tornaram consultores estratégicos, ajudando empresas a tomar decisões.

No cenário atual, dados estatísticos recentes destacam o crescimento contínuo da profissão, devido à complexidade regulatória, as mudanças fiscais e a globalização dos negócios. A evolução tecnológica também está transformando o setor: a automatização surge como a primeira tendência, permitindo que robôs capturem e processem dados de forma eficaz, reduzindo erros e economizando tempo.

Finalmente, a contabilidade consultiva, apoiada por ferramentas de Business Intelligence, emerge como uma estratégia crucial para os contadores terem destaque em um mercado competitivo, oferecendo um atendimento diferenciado e agregando valor aos clientes. Por esse motivo, estar atento às tendências é essencial para os profissionais acompanharem o ritmo da evolução do mercado.

A profissão de ciências contábeis oferece uma riqueza de possibilidades de atuação e, na Unisa, estamos comprometidos em preparar nossos alunos para abraçar essas oportunidades. Confira nossos diferenciais:

Projeto de Assessoria de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF): Inovador e inclusivo, o projeto permite que nossos alunos se aprofundem na prática contábil desde o ingresso na faculdade, auxiliando contribuintes inexperientes na complexa tarefa de declarar o Imposto de Renda.

Laboratórios Contábeis Avançados: Nossos laboratórios são equipados com o sistema Contmatic e proporcionam um ambiente de aprendizado prático de alta qualidade, capacitando nossos alunos para atender às rigorosas demandas legais da profissão.

Parcerias Estratégicas: A Unisa promove palestras em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRCSP), o que aprofunda o conhecimento dos alunos em tópicos específicos e garante que eles estejam sempre alinhados com as melhores práticas do setor.

Preparação para o Registro Profissional: Oferecemos uma preparação sólida para o exame de suficiência, marco essencial para o registro profissional no CRC. Isso garante que nossos formandos estejam prontos para enfrentar os desafios da profissão.

Você também pode ser um contador, o curso é oferecido no Campus Guarulhos da Unisa, recém-inaugurado na cidade que conta com uma infraestrutura impecável.

