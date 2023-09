Prefeitura abre quatro UBS neste sábado pelo programa Saúde Agora

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Munhoz, Cambará, Santos Dumont e Cumbica (Mario Macca) estarão abertas no próximo sábado (23), das 8h às 16h, pelo programa Saúde Agora para oferecer atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de cuidados básicos de saúde, como consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos serviços que requerem agendamento prévio.



Para agendar, os usuários têm a opção de fazê-lo por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS. Todos os outros serviços, como vacinação, testagem rápida para detecção de covid-19, HIV, sífilis, tuberculose e hepatites B e C, bem como para a retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico) e curativos são realizados sem a necessidade de agendamento.



As unidades em funcionamento também estarão engajadas em promover iniciativas de conscientização e prevenção ao suicídio, alinhadas com a campanha Setembro Amarelo, com exceção da UBS Santos Dumont, que estará dedicada a ações relacionadas ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro.



Serviço



UBS Jardim Munhoz: Rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Cambará: Rua Adolfo Vasconcelos Noronha, 233, Parque Continental III

UBS Santos Dumont: Rua Rafael Fernandes, 55, Parque Santos Dumont

UBS Cumbica (Mario Macca): Rua Segundo Tenente Aviador Mário Luiz Figueiroa, 295 – Cidade Jardim Cumbica



- PUBLICIDADE -