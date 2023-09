Mulher aceita transportar malas para um amigo e acaba presa por tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na madrugada de hoje (25), uma apreensão de 29 Kg de maconha durante fiscalização a um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) x Arapiraca (AL). O fato aconteceu no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA).

Era por volta das 01 hora quando os policiais abordaram o ônibus durante comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade. Os policiais utilizaram o cão de faro K9 Kaleu para realizar a inspeção do bagageiro externo do veículo, que constatou a presença de entorpecentes em duas das malas. No interior da bagagem foram encontrados 41 tabletes de maconha, pesando um total de 29,67 Kg.

A responsável pela bagagem foi identificada pela equipe, ela informou aos policiais que recebeu as malas de um amigo, que ofereceu R$2.000,00 para que ela levasse a bagagem até Arapiraca (AL).

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, ela responderá pelo crime de tráfico de drogas.