Picolés e chuveirinhos refrescam os animais do Zoológico de Guarulhos

Nestes dias em que boa parte do país passa por uma forte onda de calor, com temperaturas acima dos 35 graus, a equipe do Zoológico de Guarulhos, por meio do Programa de Bem-Estar Animal, tem preparado diariamente sorvetes, banhos de chuveirinho e de banheira para refrescar os bichos e amenizar o calor nos recintos.

Os mimos, preparados carinhosamente com ingredientes adequados à nutrição das diferentes espécies, servem também como enriquecimento ambiental, já que fogem à rotina habitual e, portanto, despertam a curiosidade dos animais e incentivam sua movimentação.

As aves, como as araras e os papagaios, são os que mais fazem a festa, especialmente quando os chuveirinhos, dispersores de água utilizados na agricultura adaptados aos recintos, são acionados nas horas mais quentes do dia, geralmente entre 11h e 14h. Já os primatas e os felinos gostam mesmo é dos picolés de frutas e dos tenébrios, espécie de besouro, e de carne com cubos de gelo, respectivamente.

Quem quiser ver cenas dos animais aproveitando os refrescos especiais pode dar uma olhada no Instagram do zoológico (@zooguarulhos).

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada (até as 16h30) e estacionamento gratuitos.