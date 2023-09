Acquamotion: parque de águas termais reúne diversão, relax, saúde e emoção em Gramado

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado é conhecida pelo charme e pelas criativas atrações que encantam milhares de visitantes.

Além das baixas temperaturas e do famoso parque onde é possível encontrar neve em qualquer época, há pouco mais de dois anos também é possível “curtir praia” na cidade. E de uma forma bem especial: com águas aquecidas a 36°, em uma fantástica estrutura coberta.

A experiência única acontece no primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul, o Acquamotion. “Nossas águas vem do Aquífero Guarani e estão a 700 metros de profundidade. Para extraí-las, usamos a mesma tecnologia empregada para perfurar poços de petróleo, pertencente a maior empresa do setor no mundo”, explica o diretor de Operações, Peterson Perin.

Em meio a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias, o parque está instalado em um amplo terreno de 49 mil m² e sua sede possui três andares.

Na parte interna possui quatro piscinas: Tchêbum, de ondas, Obah!, com jatos massageadores e bar molhado, Acquatix, com cenografia de um bosque encantado com árvores e espelhos d’água, para crianças de 1 a 5 anos, e Acquaplay, com escorregadores e toboáguas, para as de 6 a 12 anos. Indoor há a Alegria Infinita, com borda infinita, e Cálida e Serena, ambas suspensas e com vista para a natureza.

Todas as sete piscinas são abastecidas com águas termais naturalmente aquecidas, purificadas pelo ozônio, sem cloro, e ricas em minerais terapêuticos, como o lítio e sulfatos. Além de diversão, promovem diversos benefícios aos banhistas, como: alívio de dores reumáticas, controle da pressão arterial, rejuvenescimento e hidratação da pele, relaxamento muscular e mental, bem como ação anti-inflamatória, cicatrizante e calmante.

O parque conta, ainda, com os ToboAles, dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina, e o Mirante da Gralha Azul, espaço ideal para momentos de meditação e contemplação da natureza.

Desde a sua abertura, o empreendimento já recebeu, aproximadamente, 400 mil visitantes. De acordo com a diretora de Marketing e Comercial da Gramado Parks, Lísia Diehl, um dos fortes atrativos é a diversão. “Existe um encantamento que envolve pessoas de todas as idades, a partir de um storytelling muito bem construído”, diz.

Quem coloca Acquamotion no roteiro ingressa em um lugar secreto na Serra Gaúcha, em meio a uma floresta de araucárias que guarda uma nascente de águas mágicas. No local, vivem cinco personagens fantásticos: o meio humano e meio elfo “Ales – O Guardião do Globo do Tempo” e seus irmãos: Floris (primavera), Veron (verão), Ottoz (outono) e Frido (inverno), que representam as quatro estações e circulam por lá livremente. “A ideia é que haja uma integração, para que todos se sintam parte dessa história”, conta a executiva.

Outro destaque do local fica por conta da sua Gastronomia, que possui completa praça de alimentação e estações móveis que oferecem cardápio temático, além de itens exclusivos. Há o Delícias da Floris, com pratos a lá carte, Ottoz Burguer, com hambúrguer e hot dogs, Deliciottoz, com pizzas e lanches, Bar Molhado, com chopps, cervejas, drinks autorais e clássicos, além de Vending Machines com petiscos, Carrinhos de drinks e chopps, de fondue e de guloseimas.

A tecnologia também faz parte da jornada do visitante, que recebe modernas pulseiras a prova d’água nas quais todo o consumo é registrado. “A inovação, a infraestrutura e o entretenimento fazem do Acquamotion um parque com conceito inédito”, diz Lísia Diehl.

Em busca de constante renovação, recentemente a programação fixa ganhou duas novas atrações: o divertido Acquadance, com danças e brincadeiras guiadas por um instrutor nas piscinas, e o pocket show dos Guardiões da Floresta Mágica das Araucárias, realizado na piscina de ondas com os elfos que protegem a flora e as águas termais.

Todas essas características, aliada a cenográfica lúdica, multicolorida e encantadora, fizeram com que o empreendimento conquistasse diversas agraciações, como “Segundo Melhor Parque Aquático do Brasil”, pelo Melhores Destinos, “Segundo Lugar no Prêmio Mundial de Melhor Paginação de Forro de Saint Gobain”, ficando atrás apenas do projeto SeaWorld Abu Dhabi, e “Destaques do Ano Smacna Internacional 2022”, que reconhece nacionalmente os melhores trabalhos de sistemas de climatização/tratamento de ar. Cada detalhe na concepção do Acquamotion foi pensado para encantar. “Aqui há espaço para as crianças com suas famílias, para os que gostam de uma emoção a mais nos toboáguas, os que querem curtir a natureza e também o público mais maduro, que busca as águas termais pela saúde e relaxamento. O nosso negócio é entretenimento de qualidade. Nosso parque é para todos”, finaliza Perin.