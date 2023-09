Atacadão inaugura loja no Bonsucesso

O Atacadão, maior atacadista em número de lojas e presente em todas as regiões do Brasil, inaugurou mais uma loja em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo. Com a abertura, a cidade paulista passa a contar com quatro lojas da rede. Já o estado de São Paulo, por sua vez, conta com 104 unidades distribuídas em 62 municípios diferentes, além de quatro atacados de entrega e centros de distribuição.

“Estamos extremamente contentes em abrir nossa quarta unidade em Guarulhos, chegando agora no bairro de Bonsucesso. Estamos presentes em mais de 220 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil. Dessa forma, colaboramos com o desenvolvimento socioeconômico da cidade não apenas com a geração de empregos, mas também com o poder aquisitivo da população local com a oferta de produtos de qualidade a preços justos, impulsionando os negócios dos pequenos e microempreendedores da região”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Além de empregar cerca de 500 funcionários diretos e indiretos, a loja possui aproximadamente 4.500m² de área de vendas, 148 vagas de estacionamento e 26 checkouts. Ainda oferece soluções financeiras como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

Reforçando o objetivo de atender as necessidades de seu público, a unidade conta com cerca de nove mil tipos de itens diferentes, com produtos, como alimentos, mercearia, bebidas, cuidados pessoais e artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e regionais. Também disponibiliza setor de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade.

Com essa inauguração, a rede chega a 361 unidades distribuídas por todos os estados do Brasil.





Serviço:

Atacadão Guarulhos Bonsucesso

Endereço: Rua Eduardo Froner, 1102, Parque das Nações

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 8h às 20h

Feriados: consultar a loja