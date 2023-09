Dia do Idoso: Guarulhos tem 107 estudantes com mais de 60 anos no EJA

As escolas de Educação de Jovem e Adulto (EJA) têm 107 alunos entre 60 e 90 anos de idade. Na cidade existem 22 escolas do EJA, sendo elas Anna Lamberga Zeglio, Carmina Mendes Serodio, Padre Conrado Sivila Alsina, Professora Emilia Anna Antonio, Professor Flavio Xavier Arantes, Jardim Nova Cumbica II, Joao Alvares De Siqueira Bueno, Joao Nunes Pastor, Comandante Joao Ribeiro de Barros, Professora Maria Aparecida Rodrigues, Maria Leoni, Professora Odete Fernandes Pinto Da Silva, Parque Jurema III, Professora Simone Machado Da Silva Torres, Rafael Thomeu Rotary, Therezinha Closa Eleuterio Professora, Professora, Wanda Mascagni de Sa, Professora Zilda Romeiro Pinto Moreira da Silva. Dessas, 19 são autônomas e 3 vinculadas. Já em relação aos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAS), os mais próximos da cidade são Dona Clara Mantelli e Sinhá Pantoja

Com a chegada do Dia do Idoso, comemorado neste domingo (1), o ex-estudante da rede Rafael de Deus Vieira, ingressante na faculdade de direito neste semestre, quer ser inspiração para que esse número cresça para o ano letivo de 2024.

“Na zona leste de São Paulo, há uma escola que tem portas tão grandes quanto o tamanho da rua, e lá há espaço para todos. Além de acesso aos estudos e à realização de sonhos, ali as pessoas têm direito a café da manhã, almoço e jantar” conta Vieira, ao se referir ao CEEJA Clara Mantelli.

Os CEEJAs oferecem aulas em formato flexível aos estudantes adultos. Os matriculados podem ir até a escola quantas vezes for possível durante a semana para sanar dúvidas com os professores. Ali, eles também devem realizar presencialmente as avaliações parciais e final.

A formação no Ensino Fundamental e Médio, como ocorreu com Rafael de Deus Vieira, é organizada em regime de eliminação de disciplinas, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores, devidamente comprovados.

Por exemplo, um estudante de 70 ou 80 pode estudar todos os conteúdos de matemática do Ensino Médio e fazer suas provas eliminatórias, depois as de língua portuguesa e, assim, sucessivamente.

“Eu precisei abandonar meus estudos aos 16 anos, quando mudei com minha família para São Paulo e vim sem o histórico escolar. Voltar a estudar é um sonho, assim como fazer faculdade de direito. Se Deus permitir, quero abrir uma imobiliária e usar meu aprendizado como advogado depois de formado para que pessoas não passem por dificuldades que passei ao longo da vida por não entender sobre legislações e regras imobiliárias”, afirma Vieira, que é proprietário de uma lavanderia há 49 anos.

Além de realizar seus próprios sonhos, Rafael também decidiu voltar a estudar para incentivar a filha a seguir o ensino superior. Hoje em dia, o pai tem bolsa integral em uma universidade de Guarulhos.

“A única coisa que não se perde no tempo é o conhecimento, este a gente leva para a eternidade. O CEEJA é acessível para qualquer pessoa que queira finalizar seus estudos, é só começar que a gente se sente estimulado e não quer parar”, enfatiza o ex-aluno.

Como voltar a estudar

Em todo o Estado, há 39, localizados em várias regiões (veja lista abaixo). Em breve, uma nova unidade será inaugurada na cidade de Itapecerica da Serra, na RMSP. Nos CEEJAs, o aluno pode dar início aos estudos em qualquer época do ano.

Para os 60+ que desejam voltar aos estudos e realizar seus sonhos, assim como Rafael de Deus Vieira, também é possível se matricular nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2024.

Na EJA, é preciso seguir todas as disciplinas para cada ano do Ensino Fundamental e para cada série do Ensino Médio e as aulas acontecem nas unidades da rede, no período noturno. Os anos finais do Ensino Fundamental podem ser concluídos em dois anos e as três séries do Ensino Médio em um ano e meio.

Para se matricular nos CEEJAs é preciso ter ao menos 18 anos, apresentar:

Documento pessoal, como RG, CNH ou Certidão de Nascimento;

Comprovante de endereço (neste caso, pode ser documento de próprio punho);

Histórico escolar ou comprovante de escolaridade.

No CEEJA, a ausência de algum dos documentos não deve ser obstáculo para a matrícula. Por exemplo, caso o candidato não possua comprovante de escolaridade, o Centro deve aplicar avaliações para definir a classificação do aluno em determinado ano do Ensino Fundamental ou série do Ensino Médio, de acordo com o seu nível de conhecimento.