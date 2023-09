Governo federal vai financiar passagens e hospedagens em até 60 vezes

Os turistas brasileiros irão contar, a partir de agora, com mais facilidades e incentivos para viajar pelo país. É que o Ministério do Turismo (MTur) e o Banco do Brasil (BB) lançaram, durante abertura da 50ª Abav Expo, nesta quarta-feira (27), Dia Mundial do Turismo, o programa “Conheça o Brasil: Realiza”. A iniciativa irá ofertar crédito aos brasileiros com condições facilitadas, além de proporcionar aos prestadores de serviços turísticos, cadastrados no Cadastur, produtos e soluções para aumentar a venda de seus produtos e serviços.

“Este programa é um convite para que mais brasileiros possam explorar as riquezas culturais, naturais e históricas do nosso país, enquanto também contribuímos para a economia e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Temos condições especiais para os turistas e também para os prestadores de serviços turísticos. Convidamos a todos a embarcar nesta jornada única de descoberta e realização no coração do Brasil”, destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Durante o evento, o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre o potencial do setor. “Através do turismo a gente vai fazer com que o nosso país cresça, se desenvolva e gere emprego e renda. Quero parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança. Tenho ouvido depoimentos, de reconhecimento ao seu trabalho, a sua capacidade de ouvir, de dialogar, de construir essa agenda tão importante para o Brasil.”, afirmou o ministro.

A vice-presidente de negócios e varejo do Banco do Brasil, Carla Nesi, comentou sobre a importância da iniciativa. “Reafirmando nosso compromisso sólido com o desenvolvimento do Brasil e fomentando os potenciais de cada localidade do turismo nacional, a gente tem a satisfação de celebrar o lançamento da linha BB Crédito Realiza, em parceria com o Governo Federal. Com essa iniciativa esperamos fomentar toda a cadeia de valor, apoiando o ecossistema do turismo brasileiro e facilitar a vida do consumidor”, destacou Carla Nesi.

O programa estará disponível para os correntistas – pessoa física – do Banco do Brasil e irá disponibilizar crédito de até R$ 20 mil para a compra de pacotes ou serviços turísticos para os brasileiros conhecerem o país. O pagamento poderá ser feito ao longo de 2 a 60 meses, com a quitação da primeira parcela em 60 dias. As prestações mensais devem ser de, no mínimo, R$ 50 e serão automaticamente debitadas na conta do correntista.

Para solicitar o crédito, o cliente do Banco do Brasil deve ter um limite de crédito ativo e possuir uma Chave Pix registrada. A contratação pode ser feita diretamente pelo aplicativo do banco ou em uma agência do BB. O processo de contratação começa quando o viajante lê o QR Code associado à compra na empresa parceira.

Para aderir à iniciativa, os prestadores de serviços turísticos deverão possuir cadastro ativo no Cadastur, do Ministério do Turismo. Entre as vantagens que o programa oferece estão o aumento no número de parcelas da compra, sem custo adicional; o recebimento do valor integral da venda via Pix, sem desconto; e a possibilidade de aumentar as suas vendas e movimentar a economia do país.

A parceria com o Banco do Brasil é o ponto de partida do Ministério do Turismo para levar estes benefícios para correntistas de outras instituições financeiras que atuam no país. Esta medida representa mais um compromisso conjunto com a recuperação e o crescimento do setor de turismo no Brasil, coordenado pela Pasta. O “Conheça o Brasil: Realiza” é mais do que um programa, é um convite para criar memórias inesquecíveis, explorar as riquezas do Brasil.

Para saber mais sobre o programa e como você pode se beneficiar desta oportunidade única, visite a página oficial do Ministério do Turismo: gov.br/turismo.