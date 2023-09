Vegus realiza evento de adoção de pets em Guarulhos

O evento contará com diversas atrações de lazer e de orientações sobre adoção responsável e saúde dos bichos. O Centro de Diagnóstico Veterinário Allora estará presente com veterinários para conscientizar tutores sobre os riscos das doenças cardiovasculares em pets e dar dicas sobre os cuidados para a saúde dos animais. A Vegus também disponibilizará food trucks com cardápios variados, oficinas infantis para crianças, além da participação especial dos personagens da Patrulha Canina.

Em construção, o Arken será o condomínio sustentável da Vegus e terá, entre seus diferenciados itens de lazer, um amplo Espaço Pet com inúmeras atividades para os animais de estimação do residencial, incluindo um circuito de agility para os cães e uma parede de escalada para os felinos.

O evento de adoção acontece das 10h00 às 18h00, neste sábado dia (30), na rua Dona Tecla, 660, em Guarulhos. Estacionamento no local e preços acessíveis para alimentação. Todas as demais atrações são gratuitas. Para adotar um pet basta comparecer com documentos pessoais e aguardar o atendimento dos voluntários das ONGs participantes.

Para o sucesso desse evento e trazer lar à tanto bichinhos, a Vegus conta com a colaboração da Fundação Francisco de Assis – em parceria com o Grupo Bom Amigo de defesa animal – e das ONGs Perfeitos e Especiais e Vivi Pet’s.

Sobre a VEGUS: Com 26 anos de atuação no mercado imobiliário de Guarulhos, a VEGUS é uma construtora especializada na Incorporação, Construção e Venda de empreendimentos residenciais inovadores, com itens de lazer, segurança e conveniência completos.

Sobre o ARKEN: O empreendimento verde da VEGUS terá três torres residenciais com apartamentos de 67 a 83 m², 3 e 2 dormitórios com suíte, varanda com jardim e depósito, além de uma vasta lista de itens de lazer, segurança e conveniência.

SOBRE O EVENTO:

Data: Sábado, 30 de setembro de 2023

Horário: Das 10h00 às 18h00

Local: Stand de Vendas do ARKEN, Rua Dona Tecla, 660, Guarulhos SP.

Para mais informações:

Site vegus.com.br/imovel/arken/

Instagram www.instagram.com/vegus/