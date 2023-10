Casal mata três filhas e esconde os corpos dentro de caixa

O casal foi acusado de matar as três filhas neste domingo (01) e esconder os corpos dentro de uma caixa. Os pais alegavam a pobreza extrema e a usaram de desculpa para tirar a vida das três meninas, identificadas como Amrita Jumari, Shakti Kumari e Kanchan Kumari, de nove, sete e quatro anos. Elas tinham sido dadas como desaparecidas pelos próprios pais, pelo domingo de manhã.



Com a investigação, foi descoberto que as meninas foram mortas com uma mistura de pesticida no leite integral dado à elas na refeição do café da manhã. Os pais foram presos durante o horário de trabalho.



O caso aconteceu no estado de Punjab na Índia.

