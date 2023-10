GCM apreende homem por acidente de trânsito com danos ao patrimônio público

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um homem na madrugada desta segunda-feira (2) logo após acidente de trânsito com danos ao patrimônio público na praça Kasato Maru, no Jardim Almeida Prado. A equipe em patrulhamento preventivo deparou com o acidente envolvendo um veículo Ford Ecosport cinza. O condutor apresentava odor etílico e alegava que havia perdido o controle e invadido a praça, atingindo alguns equipamentos do programa Academia na Praça 60+, da Prefeitura.

Diante dos fatos, a autoridade de plantão no 7º Distrito Policial foi informada e requisitou a preservação do local para perícia e a condução do autor para esclarecimentos e exame toxicológico. Após as oitivas, a autoridade lavrou boletim de ocorrência por embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por crime consumado de dano ao patrimônio público, conforme o artigo 163 do Código Penal.

Os documentos da Polícia Civil e da GCM, assim como as fotos do acidente de trânsito, serão encaminhados à Secretaria da Justiça do município, que irá notificar o autor e adotará as medidas cabíveis para o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos.