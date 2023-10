Nesta segunda-feira (2) a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos abriu as inscrições para o Centro de Formação Esportiva de Basquete 3×3. Elas são limitadas e têm o objetivo de completar as vagas remanescentes do programa, que já está em andamento no CSE João do Pulo, localizado na avenida Maria Cerri, 145, Jardim Divinolândia.



Os interessados que desejam participar devem acessar o link https://forms.gle/iCninqwSfAgUZdSz8, que ficará disponível até o dia 6 de outubro ou até que o limite de vagas seja atingido.



O Centro de Formação Esportiva atua por meio de um convênio da Prefeitura com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo para fomentar e fortalecer as ações desportivas na cidade. O projeto tem como objetivo a formação integral da criança e do adolescente e o desenvolvimento de suas capacidades, habilidades e valores da prática esportiva.



- PUBLICIDADE -