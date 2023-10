Vedacit Vôlei Guarulhos fará treino aberto para a torcida nesta quinta-feira

Em clima de comemoração o Vedacit Vôlei Guarulhos abrirá os portões do Ginásio da Ponte Grande na quinta-feira dia cinco, às 19h30. Será um treino aberto especial para a torcida do time nomeada “flecha”. O time conquistou a primeira vaga para a semifinal do Campeonato Paulista 2023 e aguarda o adversário para o jogo do dia nove.

Os torcedores terão acesso ao Ginásio a partir das 18h30 e a entrada será gratuita e o técnico Nery Tambeiro colocará em quadra o time titular contra o time reserva.



Titulares na classificação foram:

Levantador – Sandro (5)

Central – Bertolini (11), que substituiu Matheus Alejandro (12), que estava em recuperação

Ponteiro – Willian (08)

Ponteiro – Celestino (18)

Central – Babu (10)

Oposto – Franco (4)

Libero – Filipinho (2)

O grupo reserva terá:

Levantador – Everaldo

Central – Bertolini

Ponteiro – Renato Pato