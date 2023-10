Ônibus temáticos com estampas dos grandes felinos do zoo começam a circular por Guarulhos

Os leões Madiba e Kalipha e a onça-pintada Tiana são as estrelas dos novos ônibus temáticos que ainda nesta semana começarão a circular pela cidade para divulgar o Zoológico de Guarulhos. Fotos dos grandes felinos que moram no zoo foram adaptadas para envelopar os três veículos que atenderão diferentes linhas a cada semana.

O prefeito Guti participou da entrega dos ônibus feita pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana nesta terça-feira (3) no Paço Municipal. “Guarulhos é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo que contam com um zoológico. Esta iniciativa vai ajudar a divulgar o parque, que tem entrada gratuita, cerca de 400 animais de cem espécies diferentes e é referência no trabalho de conservação de espécies ameaçadas”, afirmou o chefe do Executivo.

Para a diretora do zoo, Fernanda Magalhães, os novos ônibus temáticos “são uma forma de reconhecimento pelo trabalho feito com muita dedicação e amor por toda a equipe do parque”. A gestora também participou do ato de entrega junto ao secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, e ao secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista.

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. O parque tem entrada gratuita, área para piquenique, parquinho infantil e lanchonete. Aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30).