Feira do Estudante de Guarulhos começa na segunda-feira com diversas atrações

Um dos maiores eventos do segmento estudantil na cidade, a Feira do Estudante de Guarulhos vai ser realizada na próxima segunda e terça-feira (dias 9 e 10), das 9h às 21h, no Adamastor. Em sua décima edição, ela irá reunir mais de 60 estandes de instituições de ensino como universidades, faculdades, escolas técnicas, profissionalizantes e de idiomas, órgãos públicos e entidades do terceiro setor, nos quais o público poderá obter informações sobre carreiras profissionais e de estudo. A entrada é gratuita.

A estimativa é que 15 mil pessoas visitem os dois dias da feira, cuja programação prevê diversas atividades interativas, como o Gamecast, um bate-papo com games no formato podcast, o estúdio de comunicação, mutirão de estágios com quatro mil vagas, simulador de voo, competição de robôs, produção de peças com impressora 3D, oficinas de estamparia em tecido, estêncil e encadernação artesanal, teatro, capoeira e cubo mágico, entre outras.

Os participantes poderão conferir ainda várias atrações culturais, como apresentações de balé e de ginástica artística, circo, desfile de cosplay com o grupo Animendigos, bateria Malagueta, aulas de jazz e K-pop, ginástica laboral, shows de rock com as bandas A Sigla e House Band, da School of Rock Guarulhos, entre outras.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. A programação completa pode ser consultada no link https://bit.ly/ProgramacaoEstudante23.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.