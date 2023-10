Prefeitura abre mais de 1,1 mil vagas de castração gratuita de cães e gatos

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos abre nesta sexta-feira (6), a partir das 9h, as inscrições online para 1.130 vagas referentes à campanha de outubro de castração gratuita de cães e gatos machos e fêmeas.

Para inscrever o pet o tutor deve acessar a página dpan.guarulhos.sp.gov.br, clicar em “Agendamento”, fazer o cadastro para a obtenção de login e senha e seguir as instruções. As cirurgias serão agendadas no decorrer deste mês e realizadas na sede do DPAN, no Bonsucesso, e também nos trailers Castramóvel estacionados no Clube Parque Cecap e no Hotel Santa Mônica, no Cabuçu.

Pessoas em situação de vulnerabilidade que queiram castrar seus animais devem procurar os postos da rede Cras (www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras) das regiões atendidas.

Demais orientações sobre a preparação do animal para a cirurgia, horários, entre outras, serão disponibilizadas no momento do agendamento.

Novas campanhas de castração gratuita são abertas pela Prefeitura na primeira sexta-feira de cada mês. O procedimento para tentar uma vaga é o mesmo descrito acima.