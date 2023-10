Todas as UBSs abrem no sábado para o Dia D de Multivacinação e quatro pelo Saúde Agora

Neste sábado (7), das 8h às 17h, além de abrir todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto a Cavadas, que passa por reformas, para o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação para menores de 15 anos, a Prefeitura de Guarulhos abre quatro delas para atendimento dos serviços tradicionais pelo programa Saúde Agora, as unidades Ponte Grande, Belvedere, Lavras e Jardim Cumbica I.

Nessa campanha são disponibilizados 18 tipos diferentes de imunizantes, incluindo vacinas contra poliomielite, meningocócica C conjugada, pneumocócica 10, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, pentavalente (que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pelo hemófilo b), varicela, HPV (para jovens entre nove e 14 anos de idade), covid-19 e influenza, entre outros.

É importante que os pais ou responsáveis levem as crianças de zero a menores de 15 anos (ou seja, com 14 anos, 11 meses e 29 dias) à Unidade Básica de Saúde mais próxima ou ao Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) para revisar a carteirinha de vacinação. Isso é fundamental para identificar vacinações atrasadas ou que precisam de reforço. Também é preciso apresentar documento com foto e cartão SUS da criança ou do adolescente (se tiver), além da carteirinha de vacinação.

Pelo Saúde Agora as quatro UBS disponibilizarão os serviços tradicionais das 8h às 16h, como consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos que devem ser agendados previamente em uma das unidades ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos, disponível no link http://bit.ly/3E13Wek. Nessas unidades também são disponibilizados serviços sem necessidade de agendamento prévio, como testes rápidos de detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos.

A Secretaria de Saúde ainda destaca que, das quatro unidades, três terão ações de educação em saúde em consonância com o Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Somente a UBS Ponte Grande abordará a prevenção ao suicídio.

Serviço

UBS Ponte Grande: rua Oswaldo Agostinho, 17, Vila Fanganiello

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Lavras: rua Soto Soares, 232, Jardim IV Centenário

UBS Jardim Cumbica I: avenida Venturosa, 240, Jardim Cumbica

Os endereços das outras UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.