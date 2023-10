Como organizar utensílios e mantimentos nos armários da cozinha 

Neste mundo acelerado, onde o tempo é um recurso precioso e o espaço é, muitas vezes limitado, a arte de manter uma cozinha organizada é vital. Além de receber panelas, pratos e potes, entre outros itens, os armários são incumbidos de outra atribuição: guardar os mantimentos.

Na busca por soluções inteligentes para a organização eficiente, profissionais de arquitetura exploram maneiras criativas de maximizar o espaço. Confira algumas dicas e soluções técnicas que vão além da estética, proporcionando funcionalidade e praticidade em cada canto do projeto:

Setorização

Para a arquiteta Rosangela Pena, a otimização dos espaços de armazenamento na cozinha acontece por meio da setorização, tanto para os itens de cozinha, como para a despensa. “Mesmo que essa área seja pequena, devemos pensar em áreas para latas, vidros e demais tipos de embalagens. Outros critérios que ajudam é separar os tamanhos, tipologias como doces e salgados e a segmentação entre embalagens abertas e fechadas”, orienta. De acordo com ela, os organizadores são essenciais para obter-se uma sistematização prática e inteligente. “Esse processo também resulta em um inventário que facilita o consumo da família e as necessidades de compras”, complementa.

Prateleiras & Organizadores

Muitas vezes, a busca pelo arranjo perfeito esbarra na dificuldade de acessar os produtos armazenados no fundo dos armários. A arquiteta Rosangela Pena, que trabalha em consultoria com a personal organizer Marisa Mascarenhas, aborda que a incorporação de prateleiras retráteis e gavetas deslizantes cooperam na arrumação dos armários, oferecendo praticidade e eficiência.

Uma das sugestões é o uso de prateleiras fixas, sub-prateleiras ou retráteis, sendo que, para cada tipo, é preciso atentar-se ao modelo correto de corrediças. Para tanto, a recomendação é sempre contar com um profissional de arquitetura para elaborar o projeto e o acompanhamento de execução e instalação do modelo definido.

A segunda opção é o emprego de organizadores em acrílico ou aramados como alternativas para prateleiras, facilitando a visualização do conteúdo armazenado. De acordo com Rosangela, quando o armário apresenta uma profundidade considerável, caixas de acrílico realizam a função de gavetas. “A contribuição de um personal organizer é um ponto positivo para avaliar se é possível trabalhar com essa opção nas instalações existentes ou se será necessária a alteração do layout interno do armário em questão”, recomenda.

No tocante aos materiais, os mais indicados, por conta da maior durabilidade e facilidade de limpeza para as prateleiras, são o MDF, MDP, HDF, OSB e madeira revestida de inox. No caso dos potes para armazenamento de alimentos, os melhores são os vidros, reconhecidos pela forma simplificada de lavar e a ausência de odores; o policarbonato, resistente e de boa vedação, e o acrílico, que além do excelente fechamento, auxilia com sua transparência.

Marcenaria Inteligente

A arquiteta Carina Dal Fabbro explica que a marcenaria inteligente representa uma fusão do tradicional com o moderno, que se convertem em móveis sob medida altamente funcionais, duráveis e personalizados. “Por meio do design inteligente, o propósito é sempre o de entregar cozinhas mais eficazes, esteticamente agradáveis e adaptáveis às necessidades que surgem pelas constantes mudanças”, comenta. A qualidade superior dos materiais contempla desde a madeira, acabamentos e ferragens adequadas.

Ainda na constituição, a marcenaria com esse perfil pode incluir tecnologias de abertura e fechamentos automáticos, como portas de armário que se abrem com um simples toque ou a iluminação embutida que se acende automaticamente ao abrir gavetas. “O conceito desses móveis é atender as demandas atuais e permitir que, futuramente, possam ser reconfigurados, expandidos ou atualizados”, esclarece Carina. Isso também vale para as despensas sob medida que podem ser projetadas para conservar os mantimentos de forma sistematizada por meio de prateleiras, cestas e gavetas. Para mercadorias de hortifrúti, ela aconselha a aquisição de cestas cromadas ou de alumínio e, para pães, os de fibra natural.

Outro aliado na organização são os potes de mantimentos herméticos, que Carina considera como uma escolha bastante acertada. “Além da conservação, o formato quadrado deixa o empilhamento muito mais conveniente”, argumenta.

Atenção aos produtos de limpeza!

Tanto Rosangela quanto Carina são enfáticas em alertar sobre o acondicionamento de produtos químicos que normalmente exalam odores e/ou vapores prejudiciais à saúde. Assim, não devem estar próximos a alimentos para não potencializar o risco de contato e contaminação – a recomendação é mantê-los em locais diferentes dos alimentos e, se possível, na área de serviço.