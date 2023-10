Filha de Neymar Junior e Bruna Biancardi, Mavie nasceu na madrugada desta sexta-feira (6). De acordo com informações divulgadas, Bruna entrou em trabalho de parto na noite de ontem e foi para uma maternidade em São Paulo. O jogador estava fora do país o que fez com que ele voltasse as pressas para o Brasil. O casal ainda não divulgou nenhuma foto da recém-nascida.

- PUBLICIDADE -